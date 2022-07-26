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Ударит ли по России европейский энергетический кризис? Борис Марцинкевич

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Риск потери рынка экспорта энергоресурсов и обвала денежных поступлений в бюджет всё явнее. Как вышло, что Министрество энергетики РФ не имеет полномочий исправить ситуацию? Почему не стоит ждать, что европейцы поменяют свою политику относительно поставок российских углеводородов? Как выжить, когда экспорт на Запад прекратится? Об этом говорит главный редактор аналитического журнала “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич.

Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zPB9QFTms7Y
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 25002 20912
    марина два часа назад

      Дела у немцев совсем плохи: договариваться с Путиным по газу в Москву направлен Герхард Шрёдер
      Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер проводит “отпуск” в Москве недалеко от штаб-квартиры «Роснефти», откуда уволился в мае. “Я здесь несколько дней на отдыхе. Москва — прекрасный город”, — заявил он корреспонденту немецкого телеканала n-tv Дирку Эммериху.

      • 15578 14490
        KTмарина два часа назад

          Шрёдер живёт в Ганновере,я мимо его дома ездил на работу,на велике,20 лет назад.)))))) А с его женой,Дорис,мне даже довелось перекинуться парой слов.Мы делали ремонт в цирюльне,в центре Ханнофы)), в мужском зале,и во время перерыва стояли,курили возле входа с напарником немцем и тут появляется она,заходя в салон она с нами заговорила,немец завис(он знал кто она такая,а я нет),пришлось мне на корявом немецком рассказывать,чем мы занимаемся.))))
          Хочу сказать,что барышня без всяких понтов,она журналистка.О Шрёдере слышал только хорошее,немцы говорили на него “наш Герди”.)))))

        • 15578 14490
          KTмарина два часа назад

            У него очень хорошее чувство юмора,в прямом смысле.

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