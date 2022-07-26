Ударит ли по России европейский энергетический кризис? Борис Марцинкевич
Риск потери рынка экспорта энергоресурсов и обвала денежных поступлений в бюджет всё явнее. Как вышло, что Министрество энергетики РФ не имеет полномочий исправить ситуацию? Почему не стоит ждать, что европейцы поменяют свою политику относительно поставок российских углеводородов? Как выжить, когда экспорт на Запад прекратится? Об этом говорит главный редактор аналитического журнала “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич.
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Дела у немцев совсем плохи: договариваться с Путиным по газу в Москву направлен Герхард Шрёдер
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер проводит “отпуск” в Москве недалеко от штаб-квартиры «Роснефти», откуда уволился в мае. “Я здесь несколько дней на отдыхе. Москва — прекрасный город”, — заявил он корреспонденту немецкого телеканала n-tv Дирку Эммериху.
Шрёдер живёт в Ганновере,я мимо его дома ездил на работу,на велике,20 лет назад.)))))) А с его женой,Дорис,мне даже довелось перекинуться парой слов.Мы делали ремонт в цирюльне,в центре Ханнофы)), в мужском зале,и во время перерыва стояли,курили возле входа с напарником немцем и тут появляется она,заходя в салон она с нами заговорила,немец завис(он знал кто она такая,а я нет),пришлось мне на корявом немецком рассказывать,чем мы занимаемся.))))
Хочу сказать,что барышня без всяких понтов,она журналистка.О Шрёдере слышал только хорошее,немцы говорили на него “наш Герди”.)))))
У него очень хорошее чувство юмора,в прямом смысле.