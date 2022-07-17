КОМОЛОВ: о возвращении социализма, плюсах развала СССР, и о том, где взять нового Ленина
0:00 — начало;
0:18 — возможно ли возвращение социализма в России;
5:46 — является ли упадок экономики положительным фактором для прихода социализма;
9:08 — исчерпал ли себя капитализм;
14:52 — кто победит в масштабном переделе рынка;
21:28 — о спецоперации и причём здесь экономика;
27:05 — потянет ли Россия последствия спецоперации;
33:29 — о справедливых и несправедливых войнах;
37:56 — почему не восемь лет назад;
45:29 — экономические предпосылки мировых войн;
49:02 — о Китае и о том, почему рубль крепнет, а цена растут;
54:36 — в какой валюте хранить сбережения;
1:05:11 — поможет ли России изоляция от западного мира;
1:16:24 — вопросы от подписчиков;
1:21:54 — где взять нового Ленина;
1:22:56 — есть ли свет в конце тоннеля;
1:24:38 — о плюсах развала СССР;
1:30:40 — три книги, которые просто обязан прочесть каждый;
1:33:06 — способен ли Олег Комолов эмоционально реагировать на неприятные эпизоды в жизни;
1:34:27 — что потрясло Комолова за последнее время;
1:36:00 — что спасёт мир.