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Фёдор Лисицын и Алексей Исаев. Бои в Маньчжурии. Часть 5. “Оперативная пауза на сопках Маньчжурии”

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Очередной ролик с Федором Лисицыным и Алексеем Исаевым о боях в Маньчжурии.

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Предыдущие ролики:
Бои в Маньчжурии. Часть 4:
https://youtu.be/h4-ElrUwR-o
Бои в Маньчжурии. Часть 3:
https://youtu.be/KkkzcCFdvCE
Бои в Маньчжурии. Часть 2:
https://youtu.be/u_zTwSeA6jg
Бои в Маньчжурии. Часть 1:
https://youtu.be/Xo5E2b3AvOM
Оборона Порт-Артура. Часть 2:
https://youtu.be/vC_STV4BBWk
Оборона Порт-Артура. Часть 1:
https://youtu.be/5JoIqDpxKZk

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pHZImeR8_zA
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