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1969. Немец в Москве

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01. Уличные автоматы
01. Уличные автоматы

02. Пушкинская площадь.png
02. Пушкинская площадь

03. Пионеры на площади 50-летия Октября.png
03. Пионеры на площади 50-летия Октября

04. Площадь Революции.png
04. Площадь Революции

05. Площадь Революции.png

06. Столешников переулок.png
06. Столешников переулок

07. Улица Горького (2).png
07. Улица Горького

08. Улица Горького.png

09. Улица Горького.png

10. Выставочный комплекс «Сокольники».png
10. Выставочный комплекс «Сокольники»

11. ГУМ.png
11. ГУМ

12. ГУМ.png

13. ГУМ.png

14. ГУМ.png

15. ГУМ.png

16. ГУМ.png
Источник: https://humus.livejournal.com/8503292.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

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Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
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