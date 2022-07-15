Подлинная история революции в астрономии
Астрономия или астрология – чем из этого занимался Николай Коперник? Как вышло, что знаменитые учёные составляли гороскопы? Как Коперник открыл свою гелиоцентрическую систему, и без чьего вмешательства мир о ней мог так и не узнать? Об этом рассказывает историк Ксения Чепикова. Ведущий – Дионис Каптарь.
Книги К. Чепиковой “Продюсер Коперника. Подлинная история революции в астрономии” https://den-magazin.ru/utm/792
Канал ДЕНЬ на других платформах
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм газеты “Завтра” https://t.me/gazeta_zavtra
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru
#ДеньТВ #астрономия #НиколайКоперник #Коперник #наука #астрология #Средневековье #СредневековыеУниверситеты #историянауки #НовоеВремя #Космос