Сборно-блочное строительство – технология будущего
Мы имеем богатую историю развития сборного строительства, не
использовать этот опыт расточительно и неэффективно. Только в
СССР могло быть осуществлено масштабное сборное строительство
на научной технологической, архитектурной и инженерной базе.
Сборными проектировались не только жилые многоквартирные дома,
но и общественные здания (школы, поликлиники, детские сады) и
даже транспортные сооружения (эстакады, мосты и др.). Накопленный
уникальный опыт сборного строительства и научные перспективные
разработки времён СССР являются золотым запасом страны. На
основе этих материалов целесообразно продолжить внедрение
сборных технологий в строительстве. Преимущества этих технологий:
быстрота возведения, лёгкость конструкций, большой эстетический
потенциал при возможности вариабельных и гибких планировочных
решений.
Лекция Ольги Сусловой, посвящённая технологии сборного строительства,
состоится в помещении магазина “Книжный День” 16 июля в 15:00.
Адрес: Москва, Большой Факельный пер., д. 3, стр. 2 (3-4 минуты пешком от
станции метро “Марксистская”). Вход свободный.
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