Освобождение Зубцова
После многомесячного отступления, когда в сводках Совинформбюро сообщалось только о сданных городах, в конце августа неожиданно прозвучали другие слова: “В результате успешного наступления наши войска освободили 610 населённых пунктов, в числе их города Зубцов…”. Это была первая, малая победа тем страшным летом 80 лет назад…
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