Реализация совнархозной реформы, или «туда и обратно». Алексей Сафронов // План А
Никита Сергеевич Хрущев сумел «продавить» перестройку управления промышленностью по территориальному принципу. Вместо министерств возникали совнархозы, которые должны были управлять всей промышленностью на территории и быть ближе к народу. Рассказываю, что из этого получилось.
Литература для самостоятельного изучения:
Ямпольская Ц. А. – Технико-экономический совет при совнархозе. 1960 https://disk.yandex.ru/i/uz3TtOapijdTQQ
Благих И. А. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РЕФОРМЫ Н.С.ХРУЩЕВА: ВОЛЮНТАРИЗМ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ? https://disk.yandex.ru/i/G3NCLpHExnzG8g
Мерцалов В. И. – Происхождение и эволюция р еформы управления промышленностью и строительством 1957-1965 гг. 2015 https://disk.yandex.ru/i/-_Cms6g68ZFu9Q
Хлевнюк О.В. и др. (ред.). – Региональная политика Н.С.Хрущева. ЦК КПСС и местные партийные комитеты. 1953-1964 гг https://disk.yandex.ru/d/EEikMvwPOSVJhQ
Горлов В. Н. – Московский городской и областной совнархозы (1957‐1965 гг.) https://disk.yandex.ru/i/Ww–ue3xE8Ogxw
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