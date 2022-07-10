«Молот ведьм»: история безумного инквизитора/Ксения Чепикова и Егор Яковлев
По многочисленным просьбам записали беседу Егора Яковлева и Ксении Чепиковой, посвящённую знаменитому «трактату по демонологии и о надлежащих методах преследования ведьм». Чем интересна судьба автора «Молота ведьм» Генриха Крамера и какие популярные мифы породила эта книга?
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Статья Ксении Чепиковой «Девять миллионов сожжённых ведьм» : https://vk.com/dighistory?w=wall-144904445_523183
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