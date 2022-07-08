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Стандартизация и метрология на службе качества ремонта, 1985

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Фильм рассказывает о важности инструментального контроля при производстве ремонта железнодорожного оборудования.

КиевНаучФильм, 1985 г.
Фильмокопия предоставлена Сыромятновым Дмитрием.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wDosZWJqikI
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Стандартизация и метрология на службе качества ремонта, 1985
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