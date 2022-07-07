О дипломах Сколковского технического университета
Закрылась весенняя сессия Государственной думы. В последний пленарный день — 2022-07-06 — приняли почти полсотни законов. Львиная доля их принималась во втором чтении в предпоследний день, чтобы на последний оставить лишь третье чтение — по сути, проверку на случайные ошибки. Но и тогда несколько законов прошли только первое чтение, а дальнейшая работа над ними пройдёт осенью.
Один из законов, прошедших 2022-07-05 первое чтение, мне пришлось прокомментировать с места. Он предлагает приравнять дипломы Сколковского технического университета, преподающего по собственным программам, к общероссийским типовым для соответствующих специальностей, а защищённые в Сколтехе диссертации на западную степень PhD (doctor of philosophy) к отечественным диссертациям на учёное звание кандидата наук (они вообще считаются равными, так что наших кандидатов на Западе обычно называют PhD, а их PhD у нас — кандидатами). Я сказал примерно следующее:
«Ещё недавно мы наблюдали в стране жуткое изобилие дипломостроительных заведений, прикрывающихся лозунгом о полезности разнообразия учебных программ и права каждого на индивидуальную траекторию обучения. Мы помним, как это развалило всю систему нашей науки и поставило под угрозу целостность страны, сколько усилий по сей день тратится на восстановление нашего учебного и политического единства. Не знаю, кто и зачем пробивает в нашем единстве новую дыру, и даже не берусь вообразить, что может через неё пролезть. Надеюсь, коллеги, вам хватит воображения».
К сожалению, в первом чтении закон всё же принят — в основном из уважения к депутату, его представлявшему. Если дело дойдёт до второго чтения, постараюсь сказать примерно следующее:
«Уже сама необходимость принять специальный закон о послаблении для Сколтеха показывает, что на данном дипломостроительном комбинате далеко не всё в порядке. Иначе можно было бы безо всякого вмешательства законодателей представить сотню с лишним защищённых там диссертаций докторов сколковской философии в нашу Высшую аттестационную комиссию, чтобы она признала, что эти диссертации могут хотя бы в прыжке дотянуться до уровня обычного кандидата обычных наук».
Как живут херсонские фермеры
Мы собрали основные проблемы, с которыми столкнулись фермеры Херсонской области после начала интеграции региона.
▪️ На первом месте стоят сложности с таможней и логистикой: например, на границе с Крымом машина может простоять до трех суток. Возить в Россию скоропортящуюся продукция нельзя. Из-за сложностей на границе некоторые фермеры выкинули сотни тонн выращенных фруктов и овощей.
Аренда 10-тонной машины из Херсонской области до Перекопа с прохождением таможни стоит 60 000 рублей. Такие затраты на логистику обесценивают доходы херсонских фермеров от продажи продукции в Крым
▪️Расходы на дорогую логистику в итоге ложатся на фермеров. Все это прямо повлияло на закупочные цены: в частности, на капусту они упали до 2 гривен за килограмм против 5-7 в начале СВО. В переводе на рубли по актуальному курсу в Херсонской области (2 рубля за 1 гривну) это совсем маленькие деньги, из-за чего фермеры были вынуждены просто выбросить овощи за нерентабельностью.
▪️Ситуация с пшеницей не лучше. Сейчас в Крыму зерно на элеваторах принимают по 145 долларов за тонну. Но за одну перевозку зерновоз от 30 тонн берет 1500 долларов или 45 долларов за тонну. Получается, что пшеница с уборкой дает прибыль по 80 долларов за тонну. Эти деньги не окупают затраты на выращивание культуры.
▪️До СВО фермеры, которые выращивали арбузы, работали на Украину. Теперь им приходится ориентироваться на российский рынок и конкурировать с другими многочисленными поставщиками. Поставки в Крым невыгодны из-за низкой закупочной стоимости, вызванных описанными выше проблемами с логистикой и таможней.
▪️ Возникают трудности с поставками в Херсонскую область удобрений из России. Показательна ситуация с селитрой: ее стоимость значительно дешевле, чем на Украине, что должно помочь развитию местного сельского хозяйства. Вот только ее невозможно доставить в регион из-за ограничений на вывоз удобрений, которые ввело российское правительство. Вывозить без ограничений можно в ДНР и ЛНР, но не в Херсонскую область.
▪️Непростая ситуация складывается и с ГСМ: 90% заправок не работают, приходится их покупать у частных предпринимателей. Солярка продаётся по цене 30-31 гривен, а бензин — по 50 гривен за литр. Эти расходы тоже входят в итоге в себестоимость выращиваемой продукции.
▪️Судя по всему, по итогам 2022 года херсонские фермеры окажутся вообще без доходов. При этом банки не работают, негде взять кредит и неоткуда получить материальную помощь. А ведь к 2023 году нужно как-то купить посевной материал, пленку, ГСМ, химзащиты и другие важные товары.
Вся Херсонская область в основном держится именно на сельском хозяйстве. Крупной промышленности в регионе фактически нет. Фермеры просят помощи, при чем именно в 2022 году. В противном случае множество людей останутся без работы и средств к существованию.
#Россия #Украина #Херсон
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