Выступление в Государственной думе 2022-07-05

Закрылась весенняя сессия Государственной думы. В последний пленарный день — 2022-07-06 — приняли почти полсотни законов. Львиная доля их принималась во втором чтении в предпоследний день, чтобы на последний оставить лишь третье чтение — по сути, проверку на случайные ошибки. Но и тогда несколько законов прошли только первое чтение, а дальнейшая работа над ними пройдёт осенью.

Один из законов, прошедших 2022-07-05 первое чтение, мне пришлось прокомментировать с места. Он предлагает приравнять дипломы Сколковского технического университета, преподающего по собственным программам, к общероссийским типовым для соответствующих специальностей, а защищённые в Сколтехе диссертации на западную степень PhD (doctor of philosophy) к отечественным диссертациям на учёное звание кандидата наук (они вообще считаются равными, так что наших кандидатов на Западе обычно называют PhD, а их PhD у нас — кандидатами). Я сказал примерно следующее:

«Ещё недавно мы наблюдали в стране жуткое изобилие дипломостроительных заведений, прикрывающихся лозунгом о полезности разнообразия учебных программ и права каждого на индивидуальную траекторию обучения. Мы помним, как это развалило всю систему нашей науки и поставило под угрозу целостность страны, сколько усилий по сей день тратится на восстановление нашего учебного и политического единства. Не знаю, кто и зачем пробивает в нашем единстве новую дыру, и даже не берусь вообразить, что может через неё пролезть. Надеюсь, коллеги, вам хватит воображения».

К сожалению, в первом чтении закон всё же принят — в основном из уважения к депутату, его представлявшему. Если дело дойдёт до второго чтения, постараюсь сказать примерно следующее:

«Уже сама необходимость принять специальный закон о послаблении для Сколтеха показывает, что на данном дипломостроительном комбинате далеко не всё в порядке. Иначе можно было бы безо всякого вмешательства законодателей представить сотню с лишним защищённых там диссертаций докторов сколковской философии в нашу Высшую аттестационную комиссию, чтобы она признала, что эти диссертации могут хотя бы в прыжке дотянуться до уровня обычного кандидата обычных наук».