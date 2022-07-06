В новом выпуске #12сцена кинорежиссер Юрий Быков и протоиерей Андрей Ткачев.

О наивности русского человека, новом делении на «своих и чужих» и том, может ли христианин отвечать обидчику.

00:00 – ИНТРО

01:00 – Кто такой – русский человек?

06:30 – Как помочь нашему каналу

07:22 – Недостатки русских людей в фильмах Быкова

13:35 – О российском обществе на примере фильма «Дурак»

16:33 – О равнодушии россиян

19:01 – О наивности русских

21:29 – О восприятии Церкви Быковым

25:28 – О Боге

34:21 – Как уверовал о. Андрей Ткачев?

47:53 – «Религия заслуживает критики»

54:45 – О богатстве Церкви

57:39 – Дыши в такт с командой «Серафим»

58:45 – Церковь и власть

1:06:12 – О спецоперации и новом лице русского народа

1:24:11 – О расчеловечивании

1:30:22 – О демократии и добродетели

1:35:33 – О резких высказываниях о. Андрея Ткачёва

1:51:36 – О невозможности убийства

2:00:45 – О майдане 2014-го года. Протест – благо?

2:08:29 – Почему о. Андрей Ткачёв покинул свою украинскую паству?

2:12:34 – О свободе