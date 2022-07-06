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КТО МЫ – РУССКИЕ? ВЕРА, ВОЙНА, СВОБОДА (Быков, Ткачев) //12 сцена

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В новом выпуске #12сцена кинорежиссер Юрий Быков и протоиерей Андрей Ткачев.

О наивности русского человека, новом делении на «своих и чужих» и том, может ли христианин отвечать обидчику.

00:00 – ИНТРО
01:00 – Кто такой – русский человек?
06:30 – Как помочь нашему каналу
07:22 – Недостатки русских людей в фильмах Быкова
13:35 – О российском обществе на примере фильма «Дурак»
16:33 – О равнодушии россиян
19:01 – О наивности русских
21:29 – О восприятии Церкви Быковым
25:28 – О Боге
34:21 – Как уверовал о. Андрей Ткачев?
47:53 – «Религия заслуживает критики»
54:45 – О богатстве Церкви
57:39 – Дыши в такт с командой «Серафим»
58:45 – Церковь и власть
1:06:12 – О спецоперации и новом лице русского народа
1:24:11 – О расчеловечивании
1:30:22 – О демократии и добродетели
1:35:33 – О резких высказываниях о. Андрея Ткачёва
1:51:36 – О невозможности убийства
2:00:45 – О майдане 2014-го года. Протест – благо?
2:08:29 – Почему о. Андрей Ткачёв покинул свою украинскую паству?
2:12:34 – О свободе

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8lZYnHG31aE
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 24630 20568
    марина два часа назад

      все прилепины и ткачев тоже..хотя фильмы быкова можно смотреть ,особенно Спящие-они навроде нашего оскороносного Тарковского Звягинцева(переболел и исчез кстати ),но с меньшим акцентом на грязь и падение русского народа,но Систему все равно не критикует и отображает средний её слой.Как психологические триллеры зачетно.

    • 18795 9713
      BlackCat час назад

        https://russianmasonry.ru/

        Кто они?
        Найдётся ответ – найдётся и Англии привет.

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