Имперские флешбэки, или будни сырьевой периферии // Олег Комолов. Простые числа
Много лет российская бюрократия кичилась тем, что наша страна является одним из лидеров мирового рынка продовольствия. А уж по зерну нам вообще нет равных. И полмира прокормим, и себе хватит. Но что нам говорит статистика?
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0:00 Недоедим, но вывезем
0:52 Голод наступает
3:25 Россия мало ест
4:16 Аграрная экономика империи
8:05 Экспорт хлеба и голод в РИ
Подробнее о противоречиях экономики Российской Империи и значимости этой темы для современной России читайте в диссертации Г.С. Сергеева “Российский корпоративный капитал в мировом хозяйстве начала XX и XXI веков: сравнительный политико-экономический анализ” https://istina.msu.ru/dissertations/455545373/
Снова вернулся лживый интригант?
Кто то снова профинансировал НКО в России.