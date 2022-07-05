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Имперские флешбэки, или будни сырьевой периферии // Олег Комолов. Простые числа

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Много лет российская бюрократия кичилась тем, что наша страна является одним из лидеров мирового рынка продовольствия. А уж по зерну нам вообще нет равных. И полмира прокормим, и себе хватит. Но что нам говорит статистика?

Группа канала в ВК: https://vk.com/prostye_chisla
Наша телега: https://t.me/primenumbers2021

Канал Российского трудового фронта
https://www.youtube.com/c/RotFrontTV

0:00 Недоедим, но вывезем
0:52 Голод наступает
3:25 Россия мало ест
4:16 Аграрная экономика империи
8:05 Экспорт хлеба и голод в РИ

Подробнее о противоречиях экономики Российской Империи и значимости этой темы для современной России читайте в диссертации Г.С. Сергеева “Российский корпоративный капитал в мировом хозяйстве начала XX и XXI веков: сравнительный политико-экономический анализ” https://istina.msu.ru/dissertations/455545373/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZMoyhcWO7CM
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