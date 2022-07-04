Вячеслав Мосунов. О героической обороне Ленинграда
Вячеслав Мосунов. О героической обороне Ленинграда в августе – сентябре 1941 года.
В ролике подробно рассказано о немецких планах уничтожения населения города и замыкании кольца блокады. О героической обороне войск Красной Армии и ополчения г.Ленинград, о первой попытке деблокады города в сентябре 1941 года. Так же дана оценка деятельности немецкого и советского военного руководства.
Поддержи наши проекты: http://tacticmedia.ru/donate/
Ранний доступ к нашим новостям и видео: https://sponsr.ru/tacticmedia/
Tacticmedia Вконтакте: https://vk.com/tacticmedia
Телеграмм: https://t.me/TacticMedia_Official
Дзен: https://zen.yandex.ru/tacticmedia
Rutube: https://rutube.ru/channel/23606772/