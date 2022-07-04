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Турция на грани. Почему Европа хочет вернуть нам Прибалтику. Игорь Нагаев

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- 0:50 Почему сейчас стал популярен сатанизм;
- 15:40 Что стало известно из засекреченных документов Ватикана об Иисусе Христе;
- 26:40 Почему Токаев громогласно поддержал санкции против России?
- 31:35 Казахстан и Турция подписаои соглашение о сотрудничестве – стоит ли опасаться России?
- 36:08 Скорый старт пецоперации Турции в Сирии;
- 40:15 Прогнулся или прогнул? Почему Эрдоган неожиданно согласился на вступление Швеции и Норвегии в НАТО;
- 45:20 НАТО приняла новую стратегическую концепцию – Россия главная угроза. Как это повлияет на нашу и европейскую безопасность?
49:50 Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС, каковы перспективы альянса?
55:00 Что стоит за попытками Литвы «объявить блокаду» Калининграду?
1:00:15 Украина и Молдавия кандидаты на членство в ЕС, что дальше?
1:03:00 Надвигающийся мировой кризис – правда или “страшилка”?

Аналитика с Игорем Нагаевым. Ведущая – Анна Скок.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5K1SAAUr6PA
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