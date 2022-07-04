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Славенбюрг, Утрехт, Лейден, Дордрехт – города, основанные Славянами

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Славенбюрг, Утрехт, Лейден, Дордрехт – города, основанные Славянами.

Автор Ольга Семёнова-Роттердам
Ведущий Алексей Щербаков

«Они построили там большой замок с именем Славенбюрг… И это было началом Голландии…». = «Ze bouwden daar een groot kasteel met de naam Slavenburg… Dit was het begin van Holland…». («Голландская хроника», 1440 г.).

Эти жители Славен-бюрга, с которых, как утверждает хронист 15-го века, началась Голландия, являются основателями множества других городов в Нижних землях. Славяне поселились на этих территориях, согласно сохранившимся источникам, не позднее 1200 года до н.э..

Давайте узнаем больше, где и как селились Славяне в Голландии и какие города они там основали. Новые открытия на исторической авансцене.

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Быть ДОБРУ!
#история #славяне #голландия #ОльгаСемёнова-Роттердам
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OkAlcNCJ4Ug
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