Славенбюрг, Утрехт, Лейден, Дордрехт – города, основанные Славянами
Славенбюрг, Утрехт, Лейден, Дордрехт – города, основанные Славянами.
Автор Ольга Семёнова-Роттердам
Ведущий Алексей Щербаков
«Они построили там большой замок с именем Славенбюрг… И это было началом Голландии…». = «Ze bouwden daar een groot kasteel met de naam Slavenburg… Dit was het begin van Holland…». («Голландская хроника», 1440 г.).
Эти жители Славен-бюрга, с которых, как утверждает хронист 15-го века, началась Голландия, являются основателями множества других городов в Нижних землях. Славяне поселились на этих территориях, согласно сохранившимся источникам, не позднее 1200 года до н.э..
Давайте узнаем больше, где и как селились Славяне в Голландии и какие города они там основали. Новые открытия на исторической авансцене.
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#история #славяне #голландия #ОльгаСемёнова-Роттердам
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