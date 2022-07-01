Битва за энергопаёк: кого распотрошат первым? Хроники Смуты / Июнь 2022
Почему Запад отказывается от свободного капиталистического рынка? Как демагогия политиков сменилась на диктатуру чиновников? Какой регион первым пострадает от энергоголода? Обзор и анализ важнейших событий июня 2022 года проводит в своей авторской программе “Хроники Смуты” Игорь Нагаев.
Игорь Нагаев в газете “Завтра” https://zavtra.ru/blogs/authors/19140
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