Вack in USSR: мы снова “Империя Зла”. Саммит НАТО как конец эпохи. Константин Сивков
Что говорит о том, что битва глобальных элит за мировое доминирование переходит в острую фазу. Как Запад вынуждает нас централизовать государство. От кого из мировых игроков нам ждать удара в ближайшее время и почему. О саммите НАТО и его возможных последствиях рассказывает в интервью Игорю Шишкину военный аналитик Константин Сивков.
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