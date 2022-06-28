Пленники “манёвра”. Россия сейчас идёт по пути Европы. Борис Марцинкевич
Как события на энергетическом рынке стали фундаментом для текущей геополитической ситуации. Как Европа загнала себя в ловушку, и почему туда же рискуем попасть и мы. Об этом и многом другом рассказывает автор и ведущий программы “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич.
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info/en/
Книга Бориса Марцинкевича https://den-magazin.ru/utm/1078
Поддержать канал ДеньТВ 4276 3801 5875 8230 (Сбер)
Канал ДЕНЬ на других платформах
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм газеты “Завтра” https://t.me/gazeta_zavtra
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru
#ДеньТВ #Мантуров #Силуанов