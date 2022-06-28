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Кущёвская атака: правда и мифы/Константин Скиба и Егор Яковлев

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Продолжаем тему Великой Отечественной Войны. Сегодня Егор Яковлев и кандидат исторических наук Константин Скиба беседуют об одном из самых ярких эпизодов битвы за Кавказ – Кущёвской атаке, разбирая связанные с ней мифы и реальные факты.
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #великаяотечественнаявойна #вов #КонстантинСкибаЦИ

Интернет-журнал Константина Скибы «Вдоль по линии Кавказа»: https://vk.com/kuban_line

Письмо В.В. Бардалина в ЦК ВКП(б): https://viktor-krysov.livejournal.com/category/армия

Расписание экскурсий экспертов «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/rekomenduemie

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-55FCEJbkFY
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