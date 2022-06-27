Влияние планет на судьбу общего дела
Алексей Орлов и Михаил Ять
Многие сейчас задумываются об изменении своей жизни.
Менять, не менять? Вместе с кем-то или одному? Тогда с кем?
Как понять, кто живёт с тобой рядом с точки зрения астрологии?
Как выбирать людей для совместного дела?
Насколько астрология, при правильных расчётах, способна помочь собрать людей, или если коллектив уже есть, то подкорректировать отношения?
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#астрология #планеты #судьба
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