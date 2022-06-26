Вячеслав Мосунов. Когда запланировали строительство “Дороги Победы”
Вячеслав Мосунов. Когда запланировали строительство “Дороги Победы”.
Как и когда было запланировано и проведены предварительные проектные работы по строительству обходной железной дороги вокруг Мгинского железнодорожного узла.
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