Главная » Видео, История, Творчество

По Каме – Волге – Дону, 1961

9 1

Документальный фильм о путешествии сотрудников Челябинского металлургического завода на пароходе Афиногенов летом 1960 года.

ЧМЗ-Фильм, 1961 г.
Фильм из коллекции Музея ЧМК https://vk.com/metmz
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_GRc7bR14z4
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
ЗОЛОТОЕ РУНО
Геракл и Русское Отечество. Петербург и библейский город Нево.
Российские города на Мадабской карте. Царство Крёза "Лидия" в Пермском крае. Тюр, Тор и Туркестан. Где Троя.
Исход из Сибирского Египта. Часть 3. Война "троянцев" за Новый Египет. Путь к Волге.
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 9354 7002
    чужой 11 мин. назад

      Эх да по Волге да по матушке,
      Да по средней, да вдоль по Васильевскому,
      Полтянем, потянем, да у-у-у-у хнем.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru