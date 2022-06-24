Незаметный перелом: что произошло 14 июня 2022. Борис Марцинкевич на ПМЭФ
В июне 2022 года произошло событие, способное в корне изменить всю российскую энергетику, и событие это осталось совершенно незамеченным. О нём, а также о своём выступлении на ПМЭФ-2022, рассказывает автор и ведущий программы “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич.
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info/en/
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