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Незаметный перелом: что произошло 14 июня 2022. Борис Марцинкевич на ПМЭФ

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В июне 2022 года произошло событие, способное в корне изменить всю российскую энергетику, и событие это осталось совершенно незамеченным. О нём, а также о своём выступлении на ПМЭФ-2022, рассказывает автор и ведущий программы “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич.

Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info/en/
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#министрКозлов #ПМЭФ #Путин #СЭС #ВЭС #энергопереход #системныйоператор #ДеньТВ
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ERhs_ErUtnk
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