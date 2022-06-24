Какие отношения связывают Путина и Эрдогана на самом деле
Турция – наш враг или союзник? Какую политику ведёт Эрдоган, и будет ли он разыгрывать украинскую карту? Кому подконтролен Эрдоган? Какова роль Турции во второй Карабахском конфликте? Пытается ли Анкара восстановить Империю? Об этом говорят историк, редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов и историк, политический эксперт Игорь Шишкин.
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