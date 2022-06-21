К началу XXI века Европейский Союз подошел в виде чрезмерно забюрократизированного тоталитарного надгосударственного образования, главной задачей которого являлась унификация жизни во входящих в него государствах. Стандартизация коснулась экономики, политики, культуры. Многообразие, национальная идентичность европейскими странами была утрачена. Вместо немцев, французов или испанцев появились безликие европейцы.

Но в 2000-х годах ЕС еще сохранял свою экономическую привлекательность для многих стран. Благодаря этому он продолжал расширяться, включая в себя государства, которые по многим показателям не дотягивали до принятых европейских стандартов. Экономическая привлекательность привела к пятому по счету расширению союза. В него вошли такие страны как Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Латвия, Литва и Эстония. В экономическом плане эти государства мало что могли предложить европейскому объединению. Но с политической точки зрения для ЕС включение в свой состав стран, которые очень долго входили в круг интересов СССР, считалось победой. Продолжая воевать с СССР, несуществующим к тому времени государством, объединенная Европа обрекла себя на гибель.

В новых членов ЕС начал вливать огромные экономические средства, что не могло не сказаться на экономике самого союза. Еще одна проблема в отношении новых членов ЕС заключалась в том, что они не хотели и не хотят до сих пор соответствовать стандартам, принятым в Европе. Ярче всего в этом плане проявила себя, конечно же, Польша. Получая огромное финансирование из европейских институтов (так в 2015 году Польша больше средств из европейского бюджета, чем любая другая страна ЕС), Польша отказывается предоставлять определенные полномочия руководящим органам ЕС, отказывается выполнять решения ЕС (можно привести в пример отказ проводить реформу судебной системы, отказ принимать беженцев и некоторые другие проблемы), отказывается реформировать общественную жизнь (права ЛГБТ и споры об абортах). ЕС всеми доступными и недоступными средствами пытается заставить Варшаву жить в рамках европейских законов и новопридуманных традиций - накладывает штрафы, лишает финансирования. Но Польша считает, что ее громкой антикоммунистической и антироссийской позиции достаточно, чтобы продолжать получать миллиардное содержание из бюджета ЕС. Руководство Польши вообще не смущает, роль нахлебника. Они продолжают свои извечные попытки расширить территорию за счет соседних государств. Но только Польша забывает, чем такие игры для нее заканчивались в прошлом, потому что свою настоящую историю давно забыла и написала новую и удобную.

Польша, конечно, самый яркий пример ошибки ЕС. Но и остальные младоевропейцы, в частности Прибалтика, не далеко ушли и берут от ЕС гораздо больше, чем могут дать. Страны Прибалтики и Польша внесли немалый вклад в ухудшение отношений ЕС и России. Но ЕС не может указать на их реальное место, поскольку они имеют сильное покровительство со стороны США (благодаря своей агрессивной антироссийской риторике), которые оказывают огромное давление на европейских политиков.

Конечно же, руководители отдельных государств понимают, что ЕС идет к краху и тащит за собой на погибель все входящие в него страны, но исправить ничего не могут, так как не имеют полномочий. Вместо того, чтобы спасать свою экономику они то воюют с мнимой энергозависимостью от России, строя ветряные мельницы, то вводят по указке США санкции, которые бьют по их экономике очень сильно. Вместо того, чтобы создавать реально безопасную Европу путем установления нормальных отношений с соседями, европейские страны продолжают поставлять нацистам оружие, дальнейшую судьбу которого никак не смогут проконтролировать. Вместо того, чтобы проводить самостоятельную политику в интересах своих стран, европейские лидеры продолжают дружно голосовать под диктовку США за предложенные Польшей пакеты санкций. Вместо того, чтобы почистить свои ряды от чужеродных элементов, ведутся разговоры о принятии в состав ЕС новых, еще более чуждых стран. Нынешний ЕС раздирают внутренние противоречия. От былой экономической привлекательности не осталось и следа. Но забюрократизированная система управления ЕС не дает возможности что-то исправить. Логичное завершение существования псевдоединой и псевдодемократичной Европы.