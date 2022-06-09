Не все европейские страны уподобились Великобритании и радостно и самоотверженно принесли в жертву свою самостоятельность ради достижения вымышленных "демократических" идеалов, навязанных США. Так, Германия и Франция в разное время и разными способами пытались сопротивляться, бороться с навязанными политическими целями. Борьба эта была безуспешной, не очень активной, но все равно заслуживает отдельного рассмотрения.

К моменту создания ЕС Германия и Франция подошли с разными, если можно так сказать, статусами. Германия была проигравшей во Второй мировой войне страной, ответственной за величайшие преступления против человечества. Франция была страной-победительницей во Второй мировой войне. Гордое звание победительницы Франция получила, если говорить объективно, не очень заслужено. Государство, которое на протяжении практически всей войны находилось под оккупацией, не оказывая достойного сопротивления, не создавая приличного партизанского движения на своей территории, объективно говоря не так уж и много сделала для победы над общим врагом. Но бывает и так. Франция оказалась в рядах победителей.

Но, несмотря на разное восприятие роли этих стран в мировой истории, было у них и что-то общее. В частности, разрушенная в ходе войны экономика. Именно этим и воспользовались американцы - предложили экономическую помощь (план Маршалла) в обмен на политические уступки - выведение коммунистов из состава правительства стран, которые получают помощь. Одинаковые условия были предложены как побежденным, так и победителям. Все на них согласились. К 1948 году коммунистов в правительствах европейских стран не было. Но постепенно некоторые европейские лидеры начали осознавать, что происходит.

Первым человеком, который выступил против американской экспансии на европейском континенте был Шарль де Голль. Именно во время президентства генерала де Голля Франция начала отдаляться от США в политическом и экономическом плане. Действия де Голля привели к началу сворачивания плана Маршалла, многие страны вслед за Францией начали избавляться от долларов, потребовали их обмена на золото. И отсутствие военной составляющей в сотрудничестве Франции с НАТО - это тоже заслуга де Голля. Подобные действия ему, конечно же, не простили "американские хозяева". В 1968 году начались выступления студентов, которые обвиняли генерала в диктатуре. Очень знакомая ситуация, когда неугодного политического деятеля смещают с его поста под предлогом народного недовольства. Позже мы такое наблюдали не раз. Молодежное движение во Франции стало набирать обороты. Только вот двигалось оно не в сторону позитивного развития, а в сторону уничтожения традиций, ценностей своего общества. Были обесценены и семейные, и религиозные ценности. Вымышленная свобода, которую лучше называть вседозволенностью, уничтожила накопленный веками опыт предков. Общество превратилось в тусовку. От такого государства уже нельзя было ожидать какой-то борьбы за независимость и самостоятельность (ее больше и не было). На такой идеологии выросло поколение политиков, которые, конечно, хотят стать новыми де Голлями и войти в историю, но у них получается только неправильно выбирать себе союзников и загонять страну в еще большую пропасть.

Германия же боролась за свою независимость менее ярко, менее явно, но более эффективно. Восстановив экономику после войны и поглотив ГДР после крушения СССР, Германия стала воспринимать Россию не как врага, а как потенциального партнера в экономических вопросах. Это приносило определенную пользу и Германии, и России, несмотря на активные попытки противодействия этому сотрудничеству со стороны США. Заставить Германию самоотверженно отстаивать американские интересы по примеру Франции не получилось. Пришлось Вашингтону идти по длинному и сложному пути - разрушению германского общества. Тут самую главную роль, на мой взгляд, сыграл кризис с беженцами, который заставил Германию полностью перестроить свое общество. Этот кризис тоже был спровоцирован извне. И принес определенные дивиденды его организаторам.

После наплыва мигрантов из стран Ближнего Востока Германии пришлось пожертвовать очень многим, чтобы сохранить видимость стабильного и успешного общества. В первую очередь пострадали христиане, права и свободы которых были ущемлены в попытках правительства найти компромисс с пришлыми народами. Христиане в Германии сталкиваются с трудностями в церковной деятельности (традиции отмечания Рождества оказались под угрозой), политической и бытовой жизни. Так, нательный крест у христиан считается атрибутом веры, что якобы недопустимо в условиях светского государства. При том, что подобные запреты не распространяются на представителей других конфессий. В Германии растет число преступлений против христиан на почве ненависти. После принесения в жертву прав традиционной религии правительству Германии уже было намного проще жертвовать и экономическими, и политическими свободами. Начало политики двойных стандартов, на мой взгляд, было положено именно с притеснением христиан в угоду другим религиям и идеологиям (ЛГБТ) под крики о равноправии и свободе. В итоге, сейчас страна, в которой предусмотрен реальный срок лишения свободы за прославление Третьего рейха или демонстрацию его символики, поддерживает страну, в которой проходят шествия в честь таких нацистских прихвостней как Бандера. И не просто поддерживает, но еще и жертвует своей экономикой, призывает жителей к экономии и терпению. Ради чего? Ради помощи тем людям, которых в Германии за их татуировки посадили бы тюрьму.

Пока из достаточно сильных экономик Германии и Франции еще что-то можно выжать. Но это продлится не долго. В условиях недальновидной санкционной политики, эти страны скоро перестанут быть источниками средств для финансирования сомнительных американских геополитических "разборок", на которых и у самих США денег тоже нет. Слишком дорого обошлась и Германии, и Франции экономическая послевоенная помощь США.

