Добрым словом и пистолетом. Миф о “дружественных государствах” в геополитике
Как сочетается миф о геополитической дружбе государств и историческая действительность. О высказываниях президента Казахстана Токаева на Петербургском экономическом форуме, и последовавшей за ними реакцией российской общественности – в комментарий историка Игоря Шишкина.
Канал ДЕНЬ на других платформах
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм газеты “Завтра” https://t.me/gazeta_zavtra
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru
#ДеньТВ #Токаев #Путин