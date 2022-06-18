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Людмила Поликовская. Иван Александрович Гончаров. Страницы жизни и творчества. Радиоспектакль

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Людмила Поликовская. Иван Александрович Гончаров. Страницы жизни и творчества. Радиоспектакль

Спектакль посвящен писателю И. А. Гончарову (1812-1891), который вошел в историю русской и мировой литературы как мастер реалистической прозы. Его романы “Обыкновенная история”, “Обломов”, “Обрыв” представляют своеобразную трилогию, отражающую существенные стороны жизни русского общества 40-60-х гг. 19 века.
Режиссер Грунин Николай.
Музыкальный редактор Носкова Елена.
В спектакле отражены некоторые страницы жизни и творчества писателя Ивана Гончарова (1812-1891) – детство в Симбирске, участие в качестве секретаря адмирала Е. В. Путятина в экспедиции на военном фрегате “Паллада”, работа цензором в Петербургском цензорном комитете, издание романа “Обломов”, влюбленность в Елизавету Васильевну Толстую, отъезд на лечение за границу на немецкий курорт Мариенбад, выход в свет романа “Обрыв”, последние годы жизни, письма И. А. Гончарова.

#Радиотеатр

В ролях: Ведущая – Корниенко Нелли; Гончаров – Яковлев Юрий; Майкова – Карташева Ирина; Краевский – Дугин Вячеслав; Капитан – Шурупов Владимир; Трегубов – Бубнов Степан; Ваня и Илюша – Рязанова Наталья; Няня – Потоцкая Ирина; Мать Обломова – Терновская Нинель; Отец – Невинный Вячеслав; Крепостной – Цейц Сергей; Обломов – Ливанов Аристарх; Захар – Земляникин Владимир; Ольга – Гребенщикова Лариса

Год производства: 1987 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4Q44J64h4EU
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