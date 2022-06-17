Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление российской дочки американской IT-корпорации Google (ООО «Гугл») о банкротстве, следует из картотеки арбитражных дел.

Сообщается, что само заявление поступило 16 июня, но дата его рассмотрения пока не определена.

В мае стало известно, что ООО «Гугл» начало процесс банкротства в связи с невозможностью исполнять денежные обязательства, требования о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, а также обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок.

До этого арбитражный суд уже арестовал активы и имущество российского юрлица Google на 1,5 млрд рублей по нескольким искам от телеканалов. 19 мая 2022 года он заблокировал 500 млн рублей в качестве обеспечительной меры по иску Russia Today, который требует восстановить доступ к своему аккаунту на YouTube и взыскать судебную неустойку.

26 апреля суд арестовал ещё 500 млн по аналогичному иску от «ГПМ Развлекательное Телевидение» (дочерняя структура «Газпром Медиа»). Предметом иска стал односторонний отказ в размещении контента на YouTube от 2015 года, «дочка» ГПМ просит суд признать его недействительным. Компания также требует от Google восстановить полный доступ к аккаунту на YouTube, обеспечить показ контента и выплатить судебную неустойку.

4 мая арбитражный суд заблокировал активы Google ещё на 500 млн рублей в рамках аналогичного иска от НТВ. Однако за несколько дней до этого суд отказал телекомпании в аресте активов, так как это может нанести ущерб интересам ООО «Гугл» и третьим лицам, поскольку эти средства могут понадобиться компании на текущие траты. В марте 2022 года YouTube заявил, что заблокирует аккаунты российских телеканалов, связанных с государственными СМИ. В мае к ООО «Гугл» подали иски ВГТРК, «ТВ Центр», Russia Today, ТРК «Звезда», «Общественное телевидение России», «Телеканал 360» и холдинг «Москва Медиа».

По данным Forbes, у российского юрлица Google есть долги перед рекламными агентствами. Корпорация уже вывезла большинство персонала из Москвы в офис в Дубае, писало издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Всего в «Балчуг-Плаза» работали около 250 человек: часть из них решили остаться в России, однако им придётся уволиться из компании. По данным издания, в ближайшее время компания прекратит коммерческое присутствие в стране.

Между тем накануне суд в Москве оштрафовал на 15 млн рублей Google за повторный отказ локализовать персональные данные россиян. По данным Роскомнадзора, американская компания продолжает использовать для хранения персональных данных россиян базы, находящиеся на территории США и Евросоюза. Представитель компании на заседание, где было вынесено решение, не явился.

Впервые Google оштрафовали в июле 2021 года на 3 млн рублей за отказ локализовать персональные данные россиян.

По материалам ТАСС, НТВ, картотеки арбитражных дел, Forbes