Праздник Родоница
Родоница – от слова «Род». В этот день справляют тризны по Предкам – своим ушедшим сородичам, родным, павшим в боях за род славянский, по воинам, по всем жившим до нас Предкам, прославляя так преемственность Рода. Предков поминают, чтут.
Поминая, призывают их посетить землю: стол накрывается празднично, при этом обязательно присутствует горячая кутья – овсяная каша с сухофруктами и ягодами. Ложек на стол намеренно кладут больше, учитывая и присутствующих незримо в этот день Предков.
По поверью, несколько раз в году – на Родоницу, и в другие родительские дни, спускаются Души предков из Ирия, и поэтому глава семейства начинал действо обращением: «Милые Пращуры, зовём-кличем вас, летите до нас».
Подробнее об этом празднике вам расскажет куратор Обрядового Учебного Клуба “МИР” Любомiръ Тай-Мыр.
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#праздникродоница #инглиизм #ЛюбомиръТаймыр
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