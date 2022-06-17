Брюссельский Евробарометр, регулярно измеряющий социальную «температуру тела» Евросоюза, только что опубликовал последние данные. Осмыслить их предлагается, прежде всего, не гражданам ЕС, а России, поскольку исследование отражает то, как объединённая Европа относится сегодня к нашей стране. Однако, судя по всему, это нам надо здраво рассудить, как жить с такими соседями.

Очередное исследование Евробарометра (Special Eurobarometer) – «Ключевые вызовы нашего времени – ЕС в 2022 году» – было проведено путем личных и онлайн-интервью с 19 апреля по 16 мая в 27 государствах-членах ЕС. 26 578 таких интервью, убеждены в Еврокомиссии, отражают общее мнение 447 миллионов жителей Евросоюза.

Не станем судить об объективности исследования – как водится, оно отражает не столько реальные умонастроение граждан объединённой Европы, сколько желательное для брюссельских чиновников положение дел. Так что же оно отражает?

Цитируем: «Граждане Европы в массовом порядке поддерживают общую политику безопасности и обороны и ожидают, что ЕС постепенно прекратит свою зависимость от российских источников энергии».

Если в цифрах, то 87% респондентов считают, что ЕС должен как можно скорее снизить свою зависимость от российских источников энергии. 80% согласны с тем, что такая политика будет способствовать защите стратегических интересов ЕС. 86% опрошенных не нужны российские нефть и газ. Однако среди опрошенных не замечен эксперт по вопросам экономики и энергетики парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии», член Бундестага Штеффена Котре, который заявил, что эмбарго на поставки российской нефти губительно скажется на экономике Германии – оно ускорит деиндустриализацию страны. Уже сейчас 45% немецких компаний заявили, что были вынуждены повысить собственные цены из-за роста цен на энергоносители. Еще 27% находятся в ожидании повышения цен. По той же причине приостановила несколько производств британская металлургическая компания ArcelorMittal. Испанская сталелитейная компания Sidenor решила остановить выпуск на 20 дней, сократив на 30% годовой производственный период. Закрылся один из крупнейших британских заводов по производству азотных удобрений Ince – в пригороде английского Честера лишились работы 283 человека.

Их тоже не было среди опрошенных Евробарометром.

Но именно безработица станет самой болезненной расплатой Европы за её антироссийские шоры. А пока – 16 июня цены на газ на европейских сырьевых биржах скакнули выше $1450 за 1 тысячу кубометров, сообщила лондонская биржа ICE.

Вторая и не менее болезненная для Брюсселя тема опроса – Украина. Цитата: «Сегодняшний опрос подтверждает, что большинство европейцев (59%) удовлетворены реакцией ЕС на российское вторжение в Украину и реакцией их собственного правительства (57%). Наибольшую поддержку получили гуманитарные акции (93%), за которыми следует прием в ЕС украинцев, спасающихся от войны (91%)».

«80% поддерживают экономические санкции в отношении российского правительства, компаний и частных лиц, а 70% – финансирование поставок и поставки военной техники в Украину».

Даже если эти цифры действительно верны, то бравые европейцы потому и удовлетворены «реакцией ЕС», что не они, а украинцы сейчас поливают кровью землю, защищая нациков Зеленского. Что финансирование поставок военной техники на Украину приносит прибыль их европейскому ВПК. Что западные СМИ начисто стёрли из их исторической памяти тот простой факт, что нынешняя Украина есть край русской земли, что на нём сейчас окопалось НАТО, что целью этого военного альянса с конца сороковых годов прошлого столетия был Советский Союз и остаётся Россия.

Уже не говоря о том, что то самое общее европейское финансирование гуманитарной поддержки Украины, которое только с февраля по июнь достигло 700 миллионов, ни одним евро не попало в расстреливаемый украинскими военными Донбасс. Помогать «русским» – это не гуманно.

Отдельного разговора требует и ситуация с украинскими беженцами в Европу, чему радуются, по данным Евробарометра 91% опрошенных. На конец мая Британия приняла почти 66 тысяч украинских беженцев, Германия – почти 800 тысяч, Франция – 57 тысяч, Болгария – 290 тысяч человек. При этом под шумную компанию солидарности с Киевом, Евробарометр старательно обходил стороной жителей Чехии, которые сейчас срывают «жовто-блакитные флаги украинских захватчиков» на своих улицах и швыряют их в мусорку. И болгар, которые в Софии делают то же самое. Не церемонятся с претензиями на исключительную заботу нагловатых «беглецов от войны» и в Израиле, где местные жители тоже снимают украинские флаги, развешанные вдоль дорог, и на их место возвращают флаги своей страны. В Польше, принявшей больше миллиона украинцев, не хватает 600 тысяч рабочих рук. Куда подевались? В поисках лучшей доли страну покинули больше 2 миллионов поляков. Но и там с 1 июля правительство перестанет выплачивать компенсации гражданам, приютившим у себя беженцев с Украины.

В христианской Европе задаются вопросами: если беда пришла в твой дом и мы готовы тебе в этой беде помочь, то зачем стены фекалиями мазать? Увы, это не единичный случай – вспомним болгарские приморские отели, откуда теперь украинцев выселяют. Куда ни кинь, у Евробарометра всюду явственно вырисовывается клин. Если хорошо подумать, то 81% опрошенных граждан, выступающих за «общую политику в области обороны и безопасности среди государств-членов ЕС» и 93% согласных с тем, что «государства-члены должны действовать сообща, когда речь идет о защите территории ЕС, а 85% считают, что сотрудничество в вопросах обороны на уровне ЕС должно быть расширено» просто запуганы до потери памяти оголтелой компанией ненависти к России, результатом которой непременно должна быть с ней война. Своя, настоящая, с бомбёжками и жертвами. А не та, что идёт далеко за бугром, на Украине.

Не надо искать ответа на вопрос, почему это Западу нужно. Ясный ответ получен только что из Бангкока, куда прибыл министр обороны США Ллойд Остин (Lloyd Austin).

Поездка Остина по всему миру – от Колорадо-Спрингс, где находится Североамериканское командование воздушно-космической обороны, до Сингапура и Бангкока – это проверка лояльности американских союзников. Он проверил, и остался ею весьма доволен.

Заключив: «Итак, мы гуляем и жуем жвачку. И мы можем это сделать благодаря мощной сети альянсов и партнерств, которые у нас есть по всему миру». Теперь отправится в Брюссель, на встречу министров обороны – последнюю такую встречу перед саммитом НАТО в Мадриде, который начнется 28 июня. Так что Евросоюз должен делать всё для того, чтобы и до самых границ России Соединенные Штаты могли «ходить и жевать жвачку одновременно» за счет интересов союзников и партнеров.





