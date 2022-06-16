Новый шанс для нашей энергетики. Борис Марцинкевич
Какие возможности открываются для отечественной энергетики в сегодняшних условиях? Что нас ждет в ближайшей и отдалённой перспективе? Беседуем с публицистом, физиком, главным редактором аналитического журнала “Геоэнергетика” Борисом Марцинкевичем.
00:54 Уникальное производство в Мариуполе
01:55 Что кроме газа и нефти попадет под санкции?
10:01 Есть ли будущее у зеленой энергетики?
13:18 Рецепт для энергетики страны на сегодня
22:39 Позитивный взгляд в будущее
Книга “Энергетика, которая изменила мир.” Марцинкевич Б.Л. https://den-magazin.ru/utm/1213
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