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Новый шанс для нашей энергетики. Борис Марцинкевич

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Какие возможности открываются для отечественной энергетики в сегодняшних условиях? Что нас ждет в ближайшей и отдалённой перспективе? Беседуем с публицистом, физиком, главным редактором аналитического журнала “Геоэнергетика” Борисом Марцинкевичем.

00:54 Уникальное производство в Мариуполе
01:55 Что кроме газа и нефти попадет под санкции?
10:01 Есть ли будущее у зеленой энергетики?
13:18 Рецепт для энергетики страны на сегодня
22:39 Позитивный взгляд в будущее

Книга “Энергетика, которая изменила мир.” Марцинкевич Б.Л. https://den-magazin.ru/utm/1213


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#ДеньТВ #энергетика #Марцинкевич #нефть #газ #санкции #энкргия #экономика
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hRC-sNsEYxI
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