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1867. Московская этнографическая выставка. Часть 2. Люди и манекены

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1867. Московская этнографическая выставка. Часть 1

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13. Извозчик-ломовой. Московская губерния. Русские.jpg
13. Извозчик-ломовой. Московская губерния. Русские

14. Мелкий торговец-крестьянин. Нижегородская губерния, Семеновский уезд. Русские.jpg
14. Мелкий торговец-крестьянин. Нижегородская губерния, Семеновский уезд. Русские

15. Крестьянка Курской губернии. Русские.jpg
15. Крестьянка Курской губернии. Русские

16. Крестьянки Рязанского и Сапожковского уезда Рязанской губернии. Русские.jpg
16. Крестьянки Рязанского и Сапожковского уезда Рязанской губернии. Русские

17. Крестьянка Касимовского уезда Рязанской губернии. Русские.jpg
17. Крестьянка Касимовского уезда Рязанской губернии. Русские

18. Малороссиянка с детьми и кошкой. Малороссы.jpg
18. Малороссиянка с детьми и кошкой. Малороссы

19. Лемка. Галиция. Русины.jpg
19. Лемка. Галиция. Русины

20. Черемиска Красноуфимского уезда Пермской губернии. Марийцы.jpg
20. Черемиска Красноуфимского уезда Пермской губернии

21. Грузин.jpg
21. Грузин

22. Пляшущая грузинка.jpg
22. Пляшущая грузинка

23. Девушка и парень в подвенечном наряде из окрестностей города Прошовиц Меховского уезда. Келецкая губерния. Поляки.jpg
23. Девушка и парень в подвенечном наряде из окрестностей города Прошовиц Меховского уезда. Келецкая губерния. Поляки

24. Пожилая крестьянка в национальном костюме. Сербы.jpg
24. Пожилая крестьянка в национальном костюме. Сербы
источник
Источник: https://humus.livejournal.com/8454466.html
Метки: выставки, история, Москва, Россия, фото, этнография
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