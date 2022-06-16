1867. Московская этнографическая выставка. Часть 2. Люди и манекены
1867. Московская этнографическая выставка. Часть 1
13. Извозчик-ломовой. Московская губерния. Русские
14. Мелкий торговец-крестьянин. Нижегородская губерния, Семеновский уезд. Русские
15. Крестьянка Курской губернии. Русские
16. Крестьянки Рязанского и Сапожковского уезда Рязанской губернии. Русские
17. Крестьянка Касимовского уезда Рязанской губернии. Русские
18. Малороссиянка с детьми и кошкой. Малороссы
19. Лемка. Галиция. Русины
20. Черемиска Красноуфимского уезда Пермской губернии
21. Грузин
22. Пляшущая грузинка
23. Девушка и парень в подвенечном наряде из окрестностей города Прошовиц Меховского уезда. Келецкая губерния. Поляки
24. Пожилая крестьянка в национальном костюме. Сербы
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