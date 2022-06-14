Гиперинфляция Байдена: жители США платят “НАЛОГ ПУТИНА” на Eду и Бензин | Геоэнергетика Инфо
Гиперинфляция Байдена: жители США платят "НАЛОГ ПУТИНА" на Eду и Бензин. Александр Фролов и Борис #Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Президент #США Байден заявил, что американцы платят «налог Путина» на еду и бензин
Американский президент Джо Байден заявил, что граждане США платят «путинский налог» на топливо и продукты питания, пишет Bloomberg.
После публикации майских данных об инфляции, которая оказалась рекордной за более чем 40 лет, лидер США обвинил в проблемах страны российского коллегу Владимира Путина и рассказал о существовании «налога Путина». «Мы никогда не видели ничего подобного "налогу Путина" сразу на еду и бензин», — подчеркнул он.
это уже стало стандартом-любой правитель любой страны винит в подобном кого то, но только не себя. байден бы лучше рассказал про своего сынка чем он занимается на украине?
И че он там делает ?
Продает детские органы. или использует женские не по назначению ?
да эта дрянь на всё способна, сообщали он имеет отношения к био лабораториям.
Это ужасно. Этого не может быть чтобы дрянь имела дрянь. Ну, как же так ?
похоже марина права- на мебель тянешь, гы,,