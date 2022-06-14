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Гиперинфляция Байдена: жители США платят “НАЛОГ ПУТИНА” на Eду и Бензин | Геоэнергетика Инфо

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Гиперинфляция Байдена: жители США платят "НАЛОГ ПУТИНА" на Eду и Бензин. Александр Фролов и Борис #Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Президент #США Байден заявил, что американцы платят «налог Путина» на еду и бензин
Американский президент Джо Байден заявил, что граждане США платят «путинский налог» на топливо и продукты питания, пишет Bloomberg.
После публикации майских данных об инфляции, которая оказалась рекордной за более чем 40 лет, лидер США обвинил в проблемах страны российского коллегу Владимира Путина и рассказал о существовании «налога Путина». «Мы никогда не видели ничего подобного "налогу Путина" сразу на еду и бензин», — подчеркнул он.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RQJs1V2mJVY
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