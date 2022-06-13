Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:
Никто не замечает как я аватарки меняю, тогда буду здесь смешные картинки публиковать.
https://disk.yandex.ru/i/1eePnteWlHYyVA
для кого то сталин нормально, кого то смешно, а для кого то жуть смертельная. для меня нормально, а для вас?
Спаситель посланный Богом.
но не во всём, вот Ленин да!
Если “но не во всём” то , знач, – “спасАтель”.
https://disk.yandex.ru/i/-JACwwqjsU0zdQ
https://disk.yandex.ru/i/v92h47e8oytz1g
https://disk.yandex.ru/i/LOTa3wmjt-TDxw