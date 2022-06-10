Сейчас возникает то, что придёт на смену идеологиям и религиям. Андрей Фурсов
Почему мировая элита отвергла позитивный вариант развития событий. Когда стало понятно, что события пойдут так, а не иначе. Результаты какого процесса мы можем наблюдать в текущей ситуации, и что он означает. Какими будут для нас ближайшие годы и что сейчас стоит на кону. Об этом и многом другом рассказывает Андрей Ильич Фурсов.
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