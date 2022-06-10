Почему мировая элита отвергла позитивный вариант развития событий. Когда стало понятно, что события пойдут так, а не иначе. Результаты какого процесса мы можем наблюдать в текущей ситуации, и что он означает. Какими будут для нас ближайшие годы и что сейчас стоит на кону. Об этом и многом другом рассказывает Андрей Ильич Фурсов.Канал ДЕНЬ на других платформахRutube https://rutube.ru/channel/23475136/Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/Вконтакте https://vk.com/dentvruЯндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297Телеграм газеты “Завтра” https://t.me/gazeta_zavtraА. И. Фурсов на Яндекс Дзен https://zen.yandex.ru/govoritfursovКанал Андрея Фурсова на Rutube https://rutube.ru/channel/23473513/Телеграм Андрей Фурсов https://t.me/s/fursov_andreyА. И. Фурсов Вконтакте https://vk.com/fursov_andrey