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Александр Потемкин. Британские авиакомпании: от “краха доткомов” до прыжка в Индию.

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- Как первые авиакомпании Великобритании поднялись в небо?
- Что такое “крах доткомов” в авиаперевозках?
- Как появилась первая крупная государственная (и да, и нет) авиакомпания – “Imperial Airways”.
- Сэр Алан Кобхэм – великий летчик и прекрасный пиарщик.
- Почему часть рейсов через Европу осуществлялась на поездах?
- Что такое “компас Кагановича” в иракской пустыне?
- Как Дубай стал центральным авиахабом планеты?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=r3SAgarz3Sk
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