Александр Потемкин. Британские авиакомпании: от “краха доткомов” до прыжка в Индию.
- Как первые авиакомпании Великобритании поднялись в небо?
- Что такое “крах доткомов” в авиаперевозках?
- Как появилась первая крупная государственная (и да, и нет) авиакомпания – “Imperial Airways”.
- Сэр Алан Кобхэм – великий летчик и прекрасный пиарщик.
- Почему часть рейсов через Европу осуществлялась на поездах?
- Что такое “компас Кагановича” в иракской пустыне?
- Как Дубай стал центральным авиахабом планеты?
Поддержать проекты Артема Драбкина на нашем канале:
http://tacticmedia.ru/donate/zadayte-vopros-artemu-drabkinu.php
Ранний доступ к нашим новостям и видео: https://sponsr.ru/tacticmedia/
Tacticmedia Вконтакте: https://vk.com/tacticmedia
Телеграмм: https://t.me/TacticMedia_Official
Дзен: https://zen.yandex.ru/tacticmedia
Rutube: https://rutube.ru/channel/23606772/