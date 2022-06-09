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Время возвращать и укреплять

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Путин о Петре I:

"Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал… Ничего не отторгал. Он возвращал… То же самое и в западном направлении, это касается… его там первых походов. Чего боялись-то? Возвращал, их укреплял. Вот что делал
На нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. Если мы будем исходить из того, что вот эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспели в решении задач, которые перед нами стоят".

Ну за возвращение территорий (ждем уже в этом году как минимум 4 новых субъекта РФ или больше).

PS. Также было заявлено, что Россия через 10 лет будет жить лучше чем сейчас. Это уже от конечных итогов данной войны зависит. И последующих.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7667677.html
Метки: Путин, российская империя, швеция
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