Время возвращать и укреплять
Путин о Петре I:
"Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал… Ничего не отторгал. Он возвращал… То же самое и в западном направлении, это касается… его там первых походов. Чего боялись-то? Возвращал, их укреплял. Вот что делал
На нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. Если мы будем исходить из того, что вот эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспели в решении задач, которые перед нами стоят".
Ну за возвращение территорий (ждем уже в этом году как минимум 4 новых субъекта РФ или больше).
PS. Также было заявлено, что Россия через 10 лет будет жить лучше чем сейчас. Это уже от конечных итогов данной войны зависит. И последующих.