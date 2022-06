Недавно в Греции в очередной раз отметили скорбную дату – День памяти геноцида понтийских греков, которых в ходе и в период после Первой мировой войны турки в массовом порядке истребляли в Малой Азии. В Греции считают, что подстрекателем к этому варварскому истреблению мирного населения, жертвами которого стали сотни тысяч понтийских греков, была Германия, а потворствовали этому и другие «цивилизованные» европейские государства.

Понтийские греки – это потомки выходцев из исторической области Понт (так в древней Греции называли Черное море) на северо-востоке Малой Азии (современная Турция). Их преднамеренное физическое уничтожение было осуществлено правительством младотурок и продолжено кемалистами в период 1914-1923 годов в Османской империи.

В связи со 101-й годовщиной геноцида греческая интернет-газета Athens News опубликовала следующую страшную и для многих до сих пор малоизвестную информацию, связанную с этим чудовищным преступлением:

«13 декабря 1924 года. В этот день из порта Mudanya (Мармарис) в порт Салоники прибыл британский сухогруз “Жан”, в трюме которого находилось 400 тонн костей греков, уничтоженных режимом Кемаля Ататюрка. Грузополучателем являлось французское предприятие по производству мыла в городе Марсель. Примечателен тот факт, что при попытке греческих властей задержать судно вмешался британский консул в Салониках, и портовые власти были вынуждены отпустить судно со скорбным грузом».

По сведениям греческого издания, об этом в свое время сообщили корреспонденты New York Times и французской газеты Midi. Так газета New York Times, в частности, писала: «Слух о грузе человеческих костей, 1924 год. Специальная телеграмма для New York Times. 22 декабря, Париж. Марсель взбудоражен странной историей о том, что в порт прибыл корабль под британским флагом и названием “Жан” с таинственным грузом из 400 тонн человеческих костей на борту, предназначенных для тамошних промышленников. Говорят, что кости погрузили на корабль в Мудании, в Мраморном море, и что они являются останками жертв тех зверств, что имели место в Малой Азии. Ввиду того, что циркулируют подобные слухи, ожидается, что будет инициировано соответствующее расследование».

Общее число убитых турками в Малой Азии понтийских греков к марту 1924 г. составило, по подсчетам греческого историка Г. Валаваниса, 353 тыс. человек. Если к этому добавить еще 700 тыс. греков Ионии, которых убила турецкая армия, то потери греков составили 1,05 млн человек.

Более 1 млн уцелевших понтийцев после 1923 года покинули свою родину, где их предки жили тысячелетиями. Они переселялись в Россию, Северную и Латинскую Америку, Средний Восток, Европу и, конечно, в саму Грецию. Однако никакого расследования по поводу страшного груза в Марселе проведено не было, а Запад так и не признался о своем соучастии в массовом истреблении греков в Малой Азии.

Не призналась в причастности к геноциду и Германия. А ведь идеология пантюркизма в сочетании с интересами Германии, которая в начале прошлого века стремилась получить сырьё и рынки Малой Азии и доступ к ближневосточной нефти, создали самую подходящую среду, чтобы мечты младотурок о геноциде осуществились.

«Молодой германский империализм, лишенный колоний, стремился использовать Турцию для своих экономических и политических интересов, в том числе как противовес Великобритании, — писал греческий историк Фалес Куцурадис. — Поэтому кайзеровская Германия разработала план, как обеспечить целостность Турции, который можно было выполнить, только уничтожив часть населения, усиливавшую центробежные тенденции внутри Оттоманской империи. После балканских войн Германия пыталась всячески посеять у турок нетерпимость по отношению к христианам. В одной из листовок, которые распространял Германский Банк в Палестине, говорилось: «Если мы, турки, голодаем и страдаем, то причиной тому являются гяуры, держащие в своих руках наше богатство и нашу торговлю. До каких пор мы будем терпеть их вызов?…».

И, подстрекаемые Германией, турецкие власти стали действовать. «Понтийцев, – пишет греческий сайт rugr.gr, — женщин, детей, стариков — выселяли из домов в 24 часа, не разрешая брать с собой практически ничего из имущества, выстраивали в колонны и пешком, под конвоем солдат, гнали вглубь страны. Оставленные деревни разграбляли и сжигали — нередко прямо на глазах у выселяемых.

В пути с депортируемыми обращались очень жестоко: им не давали практически никакой пищи, гнали вперед без отдыха по бездорожью, под дождем и снегом, так что многие не выдерживали и умирали прямо на ходу от истощения и болезней. Конвоиры насиловали женщин и девушек, расстреливали людей за малейшую провинность, а иногда и просто без повода. Большинство депортируемых погибло в пути. Но и те, кто перенес путь, оказались в ничуть не лучшем положении — они попали в настоящие «лагеря смерти». Так, в одном из таких «мест назначения», местечке Пирк, содержались депортированные жители города Триполи. По свидетельствам выживших, из 13.000 (тринадцати тысяч) понтийцев, отправленных в Пирк, остались в живых только 800 человек».

Ответственность Германии как прямого соучастника геноцида понтийских греков должна определить ООН, считает Фалес Куцурадис. «Это преступление не подлежит историческому списанию, забвению и, тем более, прощению или оправданию», — отметил он.

Но Германия признаваться в соучастии в геноциде греков и каяться в причастности к этому чудовищному преступлению не стала. Тем более что позднее, когда в этой стране пришел к власти Гитлер, она сама начала геноцид других народов: русских, евреев, поляков и т.д.

Адольф Гитлер прямо заявлял, что считает себя «учеником» Кемаля, которого он называл своей «звездой во тьме». Нацистская публикация 1925 года превозносила новое турецкое государство за его «очистительную» политику, которая «выбросила греческий элемент в море». НСДАП утверждала: «Только через уничтожение греческих и армянских племен в Анатолии было создано турецкое национальное государство».

В информации, которая сегодня обнародована в Греции, важно то, что она свидетельствует: Германия участвовала в геноциде мирного населения еще задолго до того, как там к власти пришел Гитлер, когда уничтожение неугодных народов было поставлено на поток.

Третий рейх был разгромлен, и немцы за это преступление понесли заслуженную ими кару. Однако, как видно, этот исторический урок не пошел Германии впрок. Сегодня она снова участвует в геноциде – на этот раз мирного населения Донбасса, поставляя киевскому режиму смертоносное оружие.

Так что не случайно нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос о геноциде русских в Донбассе, усмехается и заявляет, что «это смешно».