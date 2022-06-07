Судьбу послевоенного мира будет писать интеллектуальный спецназ элит
Как выиграв войну, не проиграть мир (снова). Как будет происходить схватка за лидерство в поствоенном и посткризисном мире. Как работают западные фабрики мысли (think tanks) и что мы можем им противопоставить. Где находится мировой центр социальной инженерии. Об этом и многом другом рассказывает в интервью Алексею Каныгину главный экономист российской аналитической школы Людмила Голубкова.
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