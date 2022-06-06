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Автогол

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Сбитый вчера "российский самолет" оказался Су-27 ВВС Украины. Опознан по гербу и бортовому номеру 38.
Числился в 9-й бригаде тактической авиации ВВС Украины. Отработан украинской ПВО. Такой вот автогол.





Так сказать, украинские ПВОшники решили поддержат порыв футболистов.

PS. И еще о фейках. Гауляйтер оккупированных ВСУ территорий ЛНР подтвердил, что ВСУ контролируют только промзону Северодонецка. Жилые кварталы контролируются ВС РФ.
Чуть ранее миньон Порошенко Бутусов заявил, что все заявления о контроле 50% Северодонецка были неадекватными. Но в интернете все выходные можно было наблюдать забег украинских переможников и отечественных белок-истеричек.

PS2. Относительно футбола. Сборная Украины по футболу совершила экстракцию с чемпионата мира по футболу, потому что конечно же они могли поехать, но чемпионат мира не имеет важного стратегического значения, поэтому решили не ехать.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7660148.html
Метки: война на украине, Украина, юмор
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