Главная » История, Творчество

“Матч века”

44 0


Отличный двухсерийный документальный фильм о "Матче века" по шахматам, где сборная СССР сражалась против сборной остального мира и победила, вырвав победу в самом конеце, за счет побед ветеранов советских шахмат.
Одно из эпохальных событий шахматной истории XX века, где-то на уровне хоккейных сражений с канадцами в 1972.




Стоит отметить, что после "Матча века" в Белграде прошел еще один из сильнейших блиц-турниров XX века, который с сокрушительным отрывом выиграл Фишер. Этот турнир нынче входит в числе неофициальных чемпионатов мира, которые проводились до учреждения официального розыгрыша официального титула чемпиона по молниеносной игре. Фишер тогда подходил к историческому пику своей шахматной формы и заслуженно победил. До триуфма всей его жизни с завоеванией шахматной короны оставалось 2 года, после чего он просто прекратил играть в серьезные шахматы.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7658402.html
Метки: ботвинник, история, спорт, ссср, фишер, холодная война, шахматы
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Репортаж из XXI века: прогнозы советских академиков о будущем
Хуже, чем Олимпиада в Корее, Игр в ХХI веке еще не было
Константин Семин. Футляр, в котором отразился век и современный человек
Это то, о чём я думаю? Масонская символика на официальной заставке ЧМ на матч тв.
Бобби Фишер - великий шахматист, антисионист и антиамериканист

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru