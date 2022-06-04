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Курьеры: рабство в униформе. Александр Батов // Что делать.

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#профсоюз
…Раздаётся звонок домофона и вслед за этим мы слышим знакомое: “Доставка”. Курьер снова привёз пиццу или суши. Часто ли за форменной курткой доставщика мы умеем увидеть человека?
Работа курьеров очень тяжела. Тяжёлой её делает не вес рюкзака за плечами и не длина маршрута. Алчность агрегаторов, стремление выжать из работника всё до капли — вот что превращает сервис доставки в настоящее рабство.
О борьбе профсоюза “Курьер” и о репрессиях против его председателя Кирилла Украинцева рассказывает Александр Батов, представитель движения “Российский Трудовой Фронт”.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rssg4HbVk3I
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