Курьеры: рабство в униформе. Александр Батов // Что делать.
#профсоюз
…Раздаётся звонок домофона и вслед за этим мы слышим знакомое: “Доставка”. Курьер снова привёз пиццу или суши. Часто ли за форменной курткой доставщика мы умеем увидеть человека?
Работа курьеров очень тяжела. Тяжёлой её делает не вес рюкзака за плечами и не длина маршрута. Алчность агрегаторов, стремление выжать из работника всё до капли — вот что превращает сервис доставки в настоящее рабство.
О борьбе профсоюза “Курьер” и о репрессиях против его председателя Кирилла Украинцева рассказывает Александр Батов, представитель движения “Российский Трудовой Фронт”.
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