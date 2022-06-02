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Смертельная битва астрономов/Ксения Чепикова

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На юбилейной «Цифровой истории» Ксения Чепикова выступила в жанре «научная драма», рассказав о грандиозном споре 16 века между Тихо Браге и Николаусом Реймерсом. Как выглядела публичная дискуссия учёных мужей во времена «до интернета» и почему о Браге говорили «тот факт, что он был великим учёным не означает, что он был хорошим человеком»?
#цифроваяистория #егоряковлев #КсенияЧепиковаЦИ #фестивальци

0:00 – Ненависть Браге и Реймерса
8:54 – Злополучная публикация книги Браге
13:13 – Браге ругает Урсуса
22:02 – Урсус ругает Браге
29:53 – Что вышло в итоге?
35:09 – Ответы на вопросы

Заказать книгу Ксении Чепиковой «Наука ненависти. История вражды двух астрономов»: https://digital-history.ru/seriya_cifrovaya_istoriya/34031-voyna-mirov-ii-chepikova-k

Расписание ближайших экскурсий Егора Яковлева: https://vk.com/egortrip

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rIxiOD0dA3w
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