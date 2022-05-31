Вышли из чата
После начала СВО надолго вышли из чата:
1. Эпидемия коронавируса.
2. Грета Тунберг и радикальная экология.
3. Энергетика на возобновляемых источниках энергии.
4. Глобальное потепление.
5. Всемирный глобализм.
6. Международное право.
7. Порядок основанный на правилах.
8. Системы сдерживания гонки вооружений.
9. Мирный космос.
10.Свобода слова и свободный интернет.
Еще проблемы трансгендеров перестали тревожить прогрессивную общественность
да, даже про чубайса, навального забыли
А ****–кий Питер наводнен пятой колонной и остался навсегда городом оппонентом России..Конечно дьякон кураев цука большая и враг России ,но не могу не расстраиваться от его сообщений ,считаю их как проигрыш народа чужой власти ,сформированной чужими паразитами за 30 лет:
“”Юру Шевчука отказались судить. Все судьи в Питере. Кому только не подсовывали его дело. Отказались все. Вплоть до увольнения: будете давить – вот вам заявление по собственному желанию. И дело отправили обратно в Уфу. На доследование. А в Уфе менты, составлявшие протокол, попросили после сфотографироваться вместе с Юрой.
п.с.Сюда же поставьте в ряд продажного БГ -козлодоева дер..вого,козлевича Макаревича
А на неделе был суд в Питере о передаче девочки (8лет)матери лезбиянке от отца (русский,а мать австралийка).Отец и девочка пожаловались на действия матери и её подруги по отношению к девочке непристойного характера и суд встал на сторону матери и порешил вывезти её из страны.Бастрыкин, ввиду огласки, взял это дело на контроль.Но ктож там в судах?7-вот основной вопрос..Доколе они будут ежедневно издеваться ,так чертов Эрнст взял опять на работу своего голубого Васильева ,который сразу осудил СО и писал письмо в свою Прибалтику с покаянием и просил простить его..А в гнилой Москве кто судит..Всё наверху сгнило ,просто всёи страшно будет когда СО закончится ,а гниль останется на местах и все пойдет по-старому.Ну вот кем нужно быть ,чтобы любить БГ ,глядя на его морду и бычьи повадки ,какой там буддизм в душе -там бычара ,у которого отняли поле ,чтобы гадить в души..тьфу..И что?мир состоит из диких Х/В и этих продажных цук.А где народ нормальный -ы цехах,поле?Хорошо если так…
Ну и кто тогда Айва, которая любила БГ, по Вашему (“..Ну вот кем нужно быть, чтобы любить БГ ,глядя на его морду и бычьи повадки..”). А ? Марина ? Снова провалы в памяти ?
Она БГ не любила. Она слушала его стихи.
Айва меня любила. И женщина никогда не скажет кого она любит.
Вот все раньше любили “Красный крест”. А сейчас на Украине “Красный крест” составил анкетные данные у каких детей есть здоровые органы.
Вот про эту любовь Марина еще не начитанная.
А про мою Айвуську неча гадости плести. Она скоро придет.
Население – в мороке, Марина. И индифферентно ( от Русы). Поэтому говорить о его “нормальности” смысла нет.