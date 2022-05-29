Возжигание русскости и восстановление Триединой Руси
20 марта 2022 года состоялся первый Совет Согласия, который был инициирован Советом Родов и Общин Руси, поскольку пришло время приходить к согласию и единению всех мыслителей, всех движений, всех общественных организаций, которые так или иначе заинтересованы в единении русского народа, всех народов, живущих в единой братской семье.
Представляем вашему вниманию доклад Иванова Андрея Аркадьевича.
Иванов Андрей Аркадьевич – социолог, психолог, автор проекта «Антименеджмент»; эксперт по системам управления; Член Общественного Совета по демографической Безопасности минской области, член правления РГОО «Знание» Минской области. Отец шестерых детей.
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#советсогласия #АндрейИванов #Русь
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