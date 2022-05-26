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В Стамбуле задержан главарь ИГИЛ

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В Стамбуле задержан главарь ИГИЛ.

Абу аль-Хасан аль-Хашими аль-Курейши (брат убитого в 2019-м Абу Бакра аль-Багдади) возглавил террористическую организацию после ликвидации её предыдущего лидера.
По информации местных СМИ, о результатах операции, которая была проведена еще на прошлой неделе, вскоре объявит президент Турции Эрдоган. Сообщается, что она проводилась совместно с Национальной разведывательной организацией Турции и с управлением по борьбе с терроризмом.

https://t.me/vsvyaznoi/6889 – цинк

Не иначе постучались в квартиру с видом на собор Святой Софии.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7637150.html
Метки: ИГИЛ, Стамбул, терроризм, турция, эрдоган
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