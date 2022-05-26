В Стамбуле задержан главарь ИГИЛ
В Стамбуле задержан главарь ИГИЛ.
Абу аль-Хасан аль-Хашими аль-Курейши (брат убитого в 2019-м Абу Бакра аль-Багдади) возглавил террористическую организацию после ликвидации её предыдущего лидера.
По информации местных СМИ, о результатах операции, которая была проведена еще на прошлой неделе, вскоре объявит президент Турции Эрдоган. Сообщается, что она проводилась совместно с Национальной разведывательной организацией Турции и с управлением по борьбе с терроризмом.
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Не иначе постучались в квартиру с видом на собор Святой Софии.