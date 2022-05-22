Сломанная пружина механизма предсказаний
Сто лет назад заканчивался Серебряный век русской поэзии, отмеченный повышенным интересом к мистическим учениям, принесенным с Востока и древним мифам родной земли. Поэты чувствовали себя жрецами, предвосхитившими рождение новых богов и демонов, призывающими гибель всего старого. Что вызывало в художниках дар предвидения и почему сбылось так много темных пророчеств. Из спиритических сеансов, из тумана наркотического бреда, из оккультных практик или напрямую из ноосферы получали они информацию, в которую невозможно было поверить. Рассказывают: культуролог Юлия Милович-Шералиева, астролог Ольга Александрова и директор музея Серебряного века Михаил Шапошников.
Полное видео (42 мин.) по ссылке: http://nday.club/v/058qqj