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Сломанная пружина механизма предсказаний

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Сто лет назад заканчивался Серебряный век русской поэзии, отмеченный повышенным интересом к мистическим учениям, принесенным с Востока и древним мифам родной земли. Поэты чувствовали себя жрецами, предвосхитившими рождение новых богов и демонов, призывающими гибель всего старого. Что вызывало в художниках дар предвидения и почему сбылось так много темных пророчеств. Из спиритических сеансов, из тумана наркотического бреда, из оккультных практик или напрямую из ноосферы получали они информацию, в которую невозможно было поверить. Рассказывают: культуролог Юлия Милович-Шералиева, астролог Ольга Александрова и директор музея Серебряного века Михаил Шапошников.

Полное видео (42 мин.) по ссылке: http://nday.club/v/058qqj
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zV0DR7Z7g9w
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