Освобождение ЛНР близится к завершению
Из заявлений Шойгу по операции на Украине.
1. Освобождение ЛНР приближается к завершению (прозрачный намек на Северодонецкий котел – вчера войска вышли к трассе Соледар-Лисичанск).
2. На "Азовстали" сдалось уже 1908 человек. До этого капитулировали (на заводе имени Ильича) 1387 человек из морской пехоты.
3. В свете угрозы НАТО в Западном Военном Округе будет создано 12 новых соединений (скорее всего воссозданы). Ожидаемо.
4. В ближайшей перспективе в войска начнут поступать стратегические БПЛА.
5. Группировка НАТО у границ РФ насчитывает до 40 000 человек.
6. Потери Украины во время сражения за остров Змеиный составали – 4 самолета, 10 вертолетов, 30 БПЛА, 3 катера и 50 человек убитыми.
В дальнейшем судьба Украины будет в руках армии ЛДНР.
ЛНР -> Харьков.
Роль России – дальнейшее уничтожение снабжения, складов, транспортных узлов, и укрепрайонов ВСУ дальнобойными средствами, работа военной разведки и спецназа на линии фронта.
Идеальная ситуация выглядит как освобождено Украины силами ЛДНР, являющимся частью Украины, которая после 2014 года не сдалась и сейчас берет реванш.
Россия как старший брат помогает в благом деле силам ЛДНР, являющимися частью Украины.
Харьков -> Полтава
Полтава -> Днепр
Отработка снабжения Днепр-Харьков, отсечение по южному направлению до водораздела по Полтаве.
Запад угодил на Украине в собственную ловушку:
https://m-spb.tsargrad.tv/articles/putin-boitsja-spugnut-zapad-ugodil-na-ukraine-v-sobstvennuju-lovushku_550027