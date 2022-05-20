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Освобождение ЛНР близится к завершению

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Из заявлений Шойгу по операции на Украине.

1. Освобождение ЛНР приближается к завершению (прозрачный намек на Северодонецкий котел – вчера войска вышли к трассе Соледар-Лисичанск).
2. На "Азовстали" сдалось уже 1908 человек. До этого капитулировали (на заводе имени Ильича) 1387 человек из морской пехоты.
3. В свете угрозы НАТО в Западном Военном Округе будет создано 12 новых соединений (скорее всего воссозданы). Ожидаемо.
4. В ближайшей перспективе в войска начнут поступать стратегические БПЛА.
5. Группировка НАТО у границ РФ насчитывает до 40 000 человек.
6. Потери Украины во время сражения за остров Змеиный составали – 4 самолета, 10 вертолетов, 30 БПЛА, 3 катера и 50 человек убитыми.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7626494.html
Метки: война на украине, лнр, мариуполь, мо рф, Россия, Украина, Шойгу
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 18670 9604
    BlackCat 20 мая 16:31

      В дальнейшем судьба Украины будет в руках армии ЛДНР.
      ЛНР -> Харьков.
      Роль России – дальнейшее уничтожение снабжения, складов, транспортных узлов, и укрепрайонов ВСУ дальнобойными средствами, работа военной разведки и спецназа на линии фронта.

    • 18670 9604
      BlackCat 20 мая 16:33

        Идеальная ситуация выглядит как освобождено Украины силами ЛДНР, являющимся частью Украины, которая после 2014 года не сдалась и сейчас берет реванш.
        Россия как старший брат помогает в благом деле силам ЛДНР, являющимися частью Украины.

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      • 18670 9604
        BlackCat 20 мая 16:43

          Харьков -> Полтава
          Полтава -> Днепр

          Отработка снабжения Днепр-Харьков, отсечение по южному направлению до водораздела по Полтаве.

        • 17100 15550
          Руса 20 мая 20:24

            Запад угодил на Украине в собственную ловушку:
            https://m-spb.tsargrad.tv/articles/putin-boitsja-spugnut-zapad-ugodil-na-ukraine-v-sobstvennuju-lovushku_550027

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